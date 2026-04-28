74% архангелогородцев никогда не опаздывают на работу

74% жителей Архангельска называют себя исключительно пунктуальными. Утверждают, что всегда приходят на работу вовремя 80% работников старше 45 лет, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 70%.



Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц. 11% опаздывают несколько раз в год.



Среди тех, кто все же допускает опоздания, длительность задержки остается умеренной: 76% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 11%, а на час и более — лишь 3%.



Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов жалуются 33% опрошенных, на пробки на дорогах — 26%. 17% ссылаются на форс‑мажорные обстоятельства. 10% упоминали, что опоздали, потому что проспали, помешали личные дела (7%) или семейные обязанности (6%). 4% респондентов отметили, что не успевают вовремя попасть на рабочее место из-за долгой дороги, еще 2% подводит низкая мотивация.

(фото с https://queens.by)

