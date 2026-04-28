Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

74% архангелогородцев никогда не опаздывают на работу

74% жителей Архангельска называют себя исключительно пунктуальными. Утверждают, что всегда приходят на работу вовремя 80% работников старше 45 лет, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 70%.

 Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц. 11% опаздывают несколько раз в год.

 Среди тех, кто все же допускает опоздания, длительность задержки остается умеренной: 76% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 11%, а на час и более — лишь 3%.

 Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов жалуются 33% опрошенных, на пробки на дорогах — 26%. 17% ссылаются на форс‑мажорные обстоятельства. 10% упоминали, что опоздали, потому что проспали, помешали личные дела (7%) или семейные обязанности (6%). 4% респондентов отметили, что не успевают вовремя попасть на рабочее место из-за долгой дороги, еще 2% подводит низкая мотивация.

(фото с https://queens.by)
 

01 август 10:00 | : Будни

Главные новости


Парни с зеленым огоньком
Погода так и шепчет. Программа Дня ВМФ в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (5)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20