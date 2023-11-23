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Архангелогородцы признались, почему опаздывают на работу

65% архангелогородцев утверждают, что никогда не опаздывают на работу. 18% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко — буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 6% опаздывают очень часто (несколько раз в неделю).

 Опоздания большинства непунктуальных работников незначительны: 78% из них утверждают, что задерживаются не более чем на четверть часа. Каждый одиннадцатый обычно опаздывает на полчаса. И только 2% — на час и более.

 Чаще всего жителей столицы Русского Севера подводит логистика: в своих опозданиях на работу они винят общественный транспорт и пробки на дорогах. Причем нареканий к общественному транспорту за 2 года стало больше.

 Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Россияне до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.

03 февраль 10:12 | : Будни

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