Поморский УФСИН открыл ярмарку нужных вещей

Сегодня на плацу перед зданием УФСИН России по Архангельской области, расположенным на проспекте Троицкий, 96, развернулась выставка-ярмарка. На ней представлена продукция, производимая в подведомственных исправительных учреждениях региона.

Вниманию жителей и гостей города предложен широкий ассортимент товаров самого разного назначения. Все изделия традиционно отличаются высокими качественными характеристиками, прочностью и доступной ценой. Посетители ярмарки могут приобрести или заказать изделия из дерева, среди которых представлены удобные лавки и парковые скамьи. Для любителей загородного отдыха и дачников подготовлены прочные металлоконструкции, включая надежные мангалы, функциональные урны и садовую мебель. Особый интерес гостей вызывают эксклюзивные сувенирные изделия, в числе которых искусно выполненные шахматы, нарды и настенные панно ручной работы, а также разнообразные малые архитектурные формы для благоустройства территорий.

Отметим, что выставки-ярмарки перед административным зданием УФСИН России по Архангельской области на Троицком проспекте будут проходить каждую пятницу с 10:00 до 16:00.