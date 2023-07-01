Товары, сделанные руками заключенных, попали на Маргаритинскую ярмарку

В Архангельске традиционно в конце сентября проходит масштабное торгово-выставочное мероприятие "Маргаритинская ярмарка". В число постоянных участников входят и исправительные учреждения УФСИН России по Архангельской области.

В этом году помимо местных производителей на Маргаритинскую ярмарку приехали представители 49 субъектов Российской Федерации, а также из Белоруссии и Индии. Особое внимание, как всегда, местным товарам. Торговые ряды изделий, сделанных в колониях региона, расположены на самой большой ярмарочной площади. Пришедшие к ним имеют возможность ознакомиться с полным перечнем продукции, производимой в Центрах трудовой адаптации осуждённых учреждений регионального УФСИН России по Архангельской области.

На этот раз здесь выставлены товары из исправительных колоний №1, №4, №5, №7, №14, №16, №21 ОУХД,№28 ОУХД и №29 областного Управления. Ассортимент, представленный для покупателей, весьма разнообразен. Здесь и различная сувенирная продукция (ключницы, подставки под телефон, шкатулки, панно, шахматы, нарды), и кухонная утварь (скалки, лопатки, разделочные доски, менажницы), и садовая мебель, и банные изделия, и малые архитектурные формы. В основном преобладают изделия из дерева, но есть и из металла. Интерес у посетителей вызывают оригинальные кованые изделия из металлоконструкции - мангалы, комплекты для каминов. Особым покупательским спросом пользуются беседки, их обычно разбирают уже в первые часы после открытия.