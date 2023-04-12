Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Малые Корелы" глазами осужденных

К 50-й годовщине со дня открытия музея деревянного зодчества "Малые Корелы" в учреждениях УФСИН России по Архангельской области отбывающие наказание изготовили сувениры.

Ровно полвека назад в живописных окрестностях Архангельска начало функционировать уникальное собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом. К этой дате в городском комплексе музея-заповедника – Марфином Доме открылась выставка работ осужденных, выполненных в творческих мастерских подразделений регионального УФСИН  в рамках смотра-конкурса сувенирной продукции. Посетители экспозиции здесь могут увидеть картины, панно, настенные часы и макеты малых архитектурных форм -  ветряной мельницы и колодца. В своих работах отбывающие наказание использовали различные техники изобразительного искусства, выжигание и резьбу по дереву.  Желающие могут посетить выставку до конца апреля.

Отметим, что учреждения регионального УФСИН обладают значительным промышленным потенциалом и опытом работы в изготовлении различных видов товаров, а также сувенирной продукции, ассортимент которой постоянно обновляется. 

 

13 апрель 13:01 | : Культура

Главные новости


Тайваньский синдром. Взгляд из Архангельска
Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (152)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20