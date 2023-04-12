"Малые Корелы" глазами осужденных

К 50-й годовщине со дня открытия музея деревянного зодчества "Малые Корелы" в учреждениях УФСИН России по Архангельской области отбывающие наказание изготовили сувениры.

Ровно полвека назад в живописных окрестностях Архангельска начало функционировать уникальное собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом. К этой дате в городском комплексе музея-заповедника – Марфином Доме открылась выставка работ осужденных, выполненных в творческих мастерских подразделений регионального УФСИН в рамках смотра-конкурса сувенирной продукции. Посетители экспозиции здесь могут увидеть картины, панно, настенные часы и макеты малых архитектурных форм - ветряной мельницы и колодца. В своих работах отбывающие наказание использовали различные техники изобразительного искусства, выжигание и резьбу по дереву. Желающие могут посетить выставку до конца апреля.

Отметим, что учреждения регионального УФСИН обладают значительным промышленным потенциалом и опытом работы в изготовлении различных видов товаров, а также сувенирной продукции, ассортимент которой постоянно обновляется.