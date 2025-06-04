УФСИН выйдет со своей продукцией на Маргаритинскую ярмарку

УФСИН России по Архангельской области приглашает жителей и гостей региона посетить Маргаритинскую ярмарку, где среди множества товаров местных производителей будет представлена и продукция, произведенная в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Одно из главных мероприятий торговой жизни региона пройдет с 4 по 8 сентября. Ярморочные ряды развернутся на четырех площадках: в выставочном центре «Норд-Экспо», в Петровском парке у Архангельского театра драмы, у центрального рынка и у Архангельского облпотребсоюза. Товары УФСИН будут представлены в округе Майская Горка в «Норд-Экспо».

Продукция исправительных учреждений Поморья отличается высоким качеством и разнообразием ассортимента. Архангелогородцы и жители города смогут приобрести широкий ассортимент товаров, произведенных руками осужденных как из дерева, так и из металла. Среди представленных изделий будут изысканные шахматы и нарды, оригинальные сувениры (головоломки, вечные календари, ключницы, подставки под телефон), функциональные столярные изделия (табуреты, скамьи), товары народного потребления и для бани, сувениры, впечатляющие малые архитектурные формы для сада и огорода (мельницы, колодцы, избушки, беседки), кованые мангалы, а также различная спецодежда и рабочие костюмы. Особое внимание всегда привлекают декоративные изделия, выполненные с художественным вкусом, такие как модели кораблей и штурвалов.

Участие в Маргаритинской ярмарке - это отличная возможность для УФСИН России по Архангельской области продемонстрировать качество продукции, производимой в исправительных учреждениях. Кроме того, это площадка для привлечения новых партнеров и заключения контрактов с целью решения трудовой занятости осужденных.