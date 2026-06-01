Кинолог из Архангельска и его Юстас взяли "серебро"

В начале июля на базе филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников кинологических подразделений территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».

85 профессионалов со всей страны в течение трех дней проходили различные этапы. Лучшего определяли в правовой и физической подготовке, стрельбе из табельного оружия, но самым важным этапом стала работа со своими служебными собаками.

Дипломы и ценные подарки победителям и призерам Всероссийского конкурса вручил Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко.

По итогам напряженной борьбы «серебро» завоевал инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Архангельской области лейтенант полиции Олег Хабаров.

Победил в конкурсе представитель МВД по Республике Саха (Якутия), на третьей ступени пьедестала – инспектор-кинолог УМВД России по Омской области.

Олег Хабаров пришел в полицию в 2017 году. Начинал в патрульно-постовой службе, а в 2020-ом перешел в Центр кинологической службы регионального УМВД.

Со своим напарником познакомился, когда Юстас был еще щенком. Олег сам обучал бельгийскую овчарку работе по запаховому следу. Теперь он, безусловно, гордится напарником. Не раз Юстас показывал отличный результат: выводил на след подозреваемых в квартирных кражах, грабежах и разбоях, указывал верное направление в поиске пропавших людей. Не подвел и на конкурсе – Юстас блестяще выполнил поставленную задачу!

– Победа на таких конкурсах – всегда дело случая, потому что все участники – профессионалы, все хотят победить, – убежден Олег Хабаров. – Мы с Юстасом выступаем четвертый раз подряд. В этом году хорошо подготовились, учли предыдущий опыт.

Как признался Олег Хабаров, за хорошую работу Юстасу тоже досталась награда – прежде всего лакомства и любимые игрушки.