Служебная собака из Поморья стала третьей на всероссийском конкурсе

В городе Егорьевске на базе Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сотрудников кинологических подразделений.

За звание лучшего боролись 72 стража порядка со своими служебными собаками из разных регионов страны. Честь Архангельской области на конкурсе отстаивал победитель первого этапа младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы регионального УМВД прапорщик полиции Олег Хабаров со своим напарником – бельгийской овчаркой по кличке Юстас. Красавцу малинуа сейчас 3,5 года. Он обучен на поиск человека и вещей по запаховому следу. Олег и Юстас – настоящие профессионалы, на счету которых уже немало найденных людей, задержанных злоумышленников и раскрытых преступлений.

В течение нескольких дней конкурсанты демонстрировали строгой судейской коллегии знания по правовой, специальной и физической подготовке, выполняли нормативы по стрельбе из пистолета Макарова. В тандеме с питомцами в зависимости от их специализации полицейские показывали навыки поиска человека, обнаружения наркотических средств, взрывчатки, оружия и боеприпасов.

Конкурсные испытания по служебной подготовке проходили в два этапа. В теоретической части стражи порядка соревновались в знании нормативной базы деятельности кинологических подразделений и в целом органов внутренних дел. На втором этапе служебной собаке под руководством полицейского необходимо было обследовать местность и обнаружить три указанных предмета, при этом игнорируя ложные.

– Вещи были очень маленькие и тщательно спрятаны: какие-то зарыты в землю, какие-то присыпаны отвлекающими посторонним запахом сухими иголками. Несмотря на волнение, Юстас отработал прекрасно, не допустил ни одной ошибки. Я им горжусь! – рассказал Олег Хабаров. – Участвовать в подобного рода конкурсах непросто, у всех участников прекрасная подготовка, ведь приезжают лучшие из каждого региона. Для нас третье место – это стимул к дальнейшему развитию и более тщательной подготовке.