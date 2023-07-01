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Визит священника им всегда в радость

    Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко продолжает духовно поддерживать подопечных архангельского пансионата «Опека».

    «Сегодня в специально оборудованной молельной комнате пансионата прошел молебен о здравии, — рассказали в учреждении. — Приход отца Василия — это всегда радостное событие для наших подопечных, а также возможность получить благословение, поделиться чем-то сокровенным и просто обрести душевное спокойствие».

    Отметим, что отец Василий постоянно посещает социальное учреждение и совершает в нем богослужения.

    Пансионат рассчитан на круглосуточное проживание людей, в трехэтажном здании могут разместиться до 250 проживающих. Учреждение принимает женщин от 55 лет, мужчин от 55 лет, а мужчин с инвалидностью — от 18 лет. 

(по материалам Архангельской епархии)

26 сентябрь 09:09 | : Будни / Верую

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