Визит священника им всегда в радость

Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко продолжает духовно поддерживать подопечных архангельского пансионата «Опека».

«Сегодня в специально оборудованной молельной комнате пансионата прошел молебен о здравии, — рассказали в учреждении. — Приход отца Василия — это всегда радостное событие для наших подопечных, а также возможность получить благословение, поделиться чем-то сокровенным и просто обрести душевное спокойствие».

Отметим, что отец Василий постоянно посещает социальное учреждение и совершает в нем богослужения.

Пансионат рассчитан на круглосуточное проживание людей, в трехэтажном здании могут разместиться до 250 проживающих. Учреждение принимает женщин от 55 лет, мужчин от 55 лет, а мужчин с инвалидностью — от 18 лет.

(по материалам Архангельской епархии)