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Архангельский пансион "Опека" регулярно посещает священник

    Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко посетил архангельский пансионат «Опека».

    «Получатели социальных услуг причастились Святых Христовых Таин, получив духовную радость, помощь в преодолении телесных немощей и утешение, — сообщили в социальном учреждении. — Администрация пансионата выражает глубокое уважение и признание отцу Василию за духовное попечение подопечных. Проживающие всегда с радостью ждут от него слов утешения, ободрения и наставления».

    Отметим, что отец Василий постоянно посещает социальное учреждение и совершает в нем богослужения.

    Пансионат рассчитан на круглосуточное проживание людей, в трехэтажном здании могут разместиться до 250 проживающих. Учреждение принимает женщин от 55 лет, мужчин от 55 лет, а мужчин с инвалидностью — от 18 лет. 

17 август 09:28 | : Будни / Верую

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