Архангельский пансион "Опека" регулярно посещает священник

Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко посетил архангельский пансионат «Опека».

«Получатели социальных услуг причастились Святых Христовых Таин, получив духовную радость, помощь в преодолении телесных немощей и утешение, — сообщили в социальном учреждении. — Администрация пансионата выражает глубокое уважение и признание отцу Василию за духовное попечение подопечных. Проживающие всегда с радостью ждут от него слов утешения, ободрения и наставления».

Отметим, что отец Василий постоянно посещает социальное учреждение и совершает в нем богослужения.

Пансионат рассчитан на круглосуточное проживание людей, в трехэтажном здании могут разместиться до 250 проживающих. Учреждение принимает женщин от 55 лет, мужчин от 55 лет, а мужчин с инвалидностью — от 18 лет.