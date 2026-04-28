Архангелогородцы предпочитают на работе классический комплексный обед

Обеденные привычки жителей Архангельска, работающих на территории работодателя, за год практически не изменились: 52% приносят еду из дома, причем женщины делают это чаще мужчин (62% против 43% соответственно). В столовых обычно питаются 19%, в городских кафе — 13%, этими вариантами активнее пользуются мужчины. Обедают дома в перерыв 7%, доставку в офис обычно заказывают 2%.



Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома, 9% ходят в кафе, доставкой пользуются 3%. Мужчины чаще обедают дома (77% против 72% среди россиянок) и выходят в общепит (10% против 8%), женщины — чаще заказывают доставку (5% против 1% среди мужчин).



Оценки здорового питания в обеденный перерыв различаются в зависимости от формата занятости. Среди работающих на территории работодателя в той или иной степени уверены, что питаются в рабочее время правильно, — 43%, среди удаленных — 64%.



В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуется каждый десятый экономически активный архангелогородей. Доставка чаще востребована у женщин (14% против 6% среди мужчин) и у молодежи (16% среди респондентов до 35 лет и 6% среди россиян в возрасте 45+).



В структуре заказов доминируют традиционные блюда: суп и/или второе — 59%, салаты — 31%. По 10% заказывают пиццу, суши и роллы, другие азиатские блюда или бургеры. Средний чек на человека за год вырос с 640 до 810 рублей.

(фото с https://vkusvill.ru)