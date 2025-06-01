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Доставка еды на работу не стала популярной в Архангельске

В столовых компаний питается каждый пятый респондент из Архангельска. 6% ходят на обед в заведения общественного питания. 5% успевают ходить обедать домой. 2% пользуются сервисами доставки готовой еды. Причем женщины гораздо чаще мужчин приносят еду из дома, а среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает питаться в столовых компании или городских заведениях общественного питания.

78% работающих на удаленке обедают дома, каждый одиннадцатый — в городских столовых и кафе, 5% обычно заказывают доставку готовых блюд на дом. Мужчинам опять же больше нравится выходить на обед в городские заведения общественного питания, а среди жительниц Архангельска на удаленке чуть больше тех, кто выбирает курьерскую доставку.

В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуются 11% экономически активных архангелогородцев. Подобный способ организации питания женщины выбирают чаще мужчин, а архангелогородцы до 35 лет — чаще тех, кто старше. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто заказывает курьерскую доставку обедов на работу.

Традиционные обеды, состоящие из первого и второго блюда у архангелогородцев популярнее пиццы и суши. На вопрос, какие блюда заказывали в последний раз, 38% назвали суп и/или второе. Каждый четвёртый брал пиццу. Каждый пятый — суши и роллы. 17% — салаты.

В среднем обед на работе в этом году обходится в 600 рублей.

27 июнь 08:00 | : Будни

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