Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов: "Главное богатство Архангельска - его жители"

Уважаемые архангелогородцы! Поздравляю вас с Днём города!

 Архангельск – город с богатой историей, сильным характером и особой северной душой. На протяжении многих веков он был и остается важным центром Русского Севера, местом, где бережно хранят традиции и уверенно смотрят в будущее.

 Главное богатство Архангельска – его жители. Благодаря вашему труду, таланту, инициативе и любви к родному городу он развивается, становится более комфортным, современным и привлекательным для жизни.

 В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений. Пусть в ваших семьях царят мир, согласие и взаимопонимание, а наш любимый Архангельск и дальше растёт, преображается и остаётся городом, которым мы по праву гордимся.

 С праздником! С Днём города Архангельска!

 Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы

 

27 июнь 10:13 | : Будни

Главные новости


Кто хочет стать коррупционером?
Сессия АрхГорДумы: Решения - в жизнь

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (371)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20