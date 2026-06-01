Иван Воронцов: "Главное богатство Архангельска - его жители"

Уважаемые архангелогородцы! Поздравляю вас с Днём города!

Архангельск – город с богатой историей, сильным характером и особой северной душой. На протяжении многих веков он был и остается важным центром Русского Севера, местом, где бережно хранят традиции и уверенно смотрят в будущее.

Главное богатство Архангельска – его жители. Благодаря вашему труду, таланту, инициативе и любви к родному городу он развивается, становится более комфортным, современным и привлекательным для жизни.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений. Пусть в ваших семьях царят мир, согласие и взаимопонимание, а наш любимый Архангельск и дальше растёт, преображается и остаётся городом, которым мы по праву гордимся.

С праздником! С Днём города Архангельска!

Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы