Иван Воронцов поздравил поморов с Днем отца

Уважаемые жители Архангельска! Дорогие отцы!

От имени Архангельской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем отца!

Этот день – прекрасный повод выразить глубочайшую признательность и благодарность всем мужчинам, которые несут на своих плечах важнейшую миссию – быть отцами. Ваша роль в жизни семьи и общества неоценима. Вы – пример для своих детей, их наставники, защитники и верные друзья. Именно вы закладываете в них основы нравственности, прививаете уважение к труду, любовь к Родине и стремление к добру.

Отец – это не просто слово, это символ силы, мудрости и ответственности. Это тот, кто всегда готов поддержать, научить и направить. Ваша забота, терпение и безграничная любовь создают прочный фундамент для счастливого будущего ваших детей, формируют их как личностей и граждан.

В этот особенный день хочу пожелать всем отцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов во всех ваших начинаниях. Пусть ваши дети радуют вас своими достижениями, а в ваших домах царят мир, согласие и любовь.

С уважением,

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов