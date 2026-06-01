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В Архангельске и его окрестностях купаться запрещено

Роспотребнадзор проверил воду и песок в местах традиционного массового отдыха в Архангельске и Приморском округе — и не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения. 

В большинстве точек вода не соответствует гигиеническим нормам. Подробности от издания «Регион 29»:

- В Архангельске опасной для купания признана вода в Северной Двине в четырёх округах: Варавино-Фактория, Ломоносовском, Октябрьском и Северном. Проблемные участки — проспект Ленинградский от дома 308 до улицы Заливная, берег от Парижской Коммуны до Розы Люксембург, от Свободы до Логинова, а также протока Кузнечиха от Малиновского до Великой Победы. Песок в Ломоносовском округе и у протоки Кузнечиха тоже не прошёл проверку по микробиологии.

В Приморском муниципальном округе грязная вода в реке Северной Двине в деревне Рикасиха, а также в озёрах Лахта, Смердье, Волохница и реке Заостровка. Песок на берегу озера Лахта в Катунино и реки Заостровка в Нижнем Ладино тоже не соответствует нормам.

Единственные места, где песок прошёл проверку по микробиологии и паразитологии, — берег Северной Двины в Рикасихе, озеро Смердье в Беломорье и озеро Волохница. Однако это не делает их официальными пляжами: без санитарно-эпидемиологического заключения купание там запрещено.

Роспотребнадзор предупреждает: купаться в непроверенных местах небезопасно для здоровья. В Архангельской области сейчас нет ни одного пляжа, оформленного по закону для массового отдыха.

22 июнь 14:38 | : Будни

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