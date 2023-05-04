Архангельская область не приспособлена для купания

К такому удручающему выводу пришел Роспотребнадзор, взяв пробы воды в традиционных местах летнего отдыха жителей Поморья.

Отчет представлен по городам и районам:

Архангельск

Не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды в реке Северная Двина в округе Майская горка на острове Краснофлотский напротив м/р Варавино (в т. ч. обнаружены сальмонеллы); в Октябрьском округе от Свободы до Логинова; в Соломбальском округе в протоке Кузнечиха у автомобильного моста, в протоке Маймакса в районе 14-го лесозавода, около Арктического комплексного центра МЧС России; в Северном округе в протоке Кузнечиха от Малиновского до Великой Победы.

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям пробы воды в реке Северная Двина в округе Варавино-Фактория, Ленинградский от дома № 308 до Заливной; в Ломоносовском округе от Парижской Коммуны до Розы Люксембург (в районе Урицкого).

Северодвинск

Не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям проба воды, отобранная из озера на проспекте Труда (Театральное).

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям пробы воды, отобранные из водных объектов: река Ширшема (в районе Солзенского шоссе), река Кудьма («грязный» створ, на пересечении Победы и Кирилкина), река Кудьма («чистый» створ, Кородское шоссе, у моста), Белое море (зона отдыха остров Ягры, напротив жилого дома № 16 по Приморскому бульвару), залив Параниха (у железнодорожного моста), озеро Кородское (в районе СОТ «Беломор»), озеро Рассошное (в районе Солзенского шоссе), озеро Кудьмозеро (в районе СНТ «Родник»), озеро на проспекте Ленина, озеро на улице Железнодорожная, озеро Кислое (в районе ГВМК «Чайка»).

Соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям пробы воды, отобранные из водных объектов: река Солза (Онежский тракт, у моста), река Северная Двина (у автомобильного моста), озеро Белое (в районе Кородского шоссе).

Приморский район

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям пробы воды, отобранные из водных объектов: озеро Лахта в поселке Катунино, озеро Смердье в поселке Беломорье МО «Катунинское», Северная Двина в деревне Рикасиха МО «Приморское», река Заостровка в деревне Нижнее Ладино МО «Заостровское», озеро Волохница в деревне Волохница МО «Лисестровское».

Котласский район

Не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическому показателю проба воды, отобранная в реке Вычегда (в районе паромной переправы Козьмино-Сольвычегодск, МО «Черемушское»).

Онежский район

Не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю проба воды, отобранная в реке Онега (район порта).

Соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям проба воды, отобранная в Белом море (место отдыха 25 км).