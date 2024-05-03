В Архангельске можно искупаться, но в редких местах

В Архангельске и Приморском округе нет официально разрешённых мест для купания, но специалисты Роспотребнадзора определили безопасные пляжи. Подробная информация от издания «Регион 29»:
- В июне 2024 года Управление Роспотребнадзора по Архангельской области провело исследование воды и грунта (песка) в популярных местах неорганизованного отдыха на территории региона.
В Архангельске не соответствовали гигиеническим нормам пробы воды в реке Северная Двина в следующих местах:
Также не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы песка (грунта), которые были отобраны в Ломоносовском округе на береговой полосе от улицы Парижской Коммуны до улицы Розы Люксембург (в районе улицы Урицкого), в Октябрьском округе на береговой полосе от улицы Свободы до улицы Логинова и в Соломбальском округе на береговой полосе протоки Маймакса в районе 14-го лесозавода рядом с Арктическим комплексным центром МЧС России.
Пробы песка (грунта) в указанных округах соответствуют гигиеническим нормам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям:
В Приморском округе были обнаружены нарушения гигиенических норм в пробах воды, взятых из различных водных объектов:
Кроме того, на берегу озера Лахта в посёлке Катунино и реки Заостровка в деревне Нижнее Ладино были обнаружены нарушения гигиенических норм в пробах песка (грунта).
Пробы песка (грунта), взятые на берегу озера Смердье в посёлке Беломорье, на реке Северная Двина в деревне Рикасиха и на озере Волохница в деревне Волохница, соответствуют гигиеническим нормам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области настоятельно не рекомендует купаться в необорудованных местах для массового отдыха. Особенно это касается тех мест, где пробы воды, песка или грунта не соответствуют гигиеническим нормам. Купание в таких местах может быть опасно для вашего здоровья.