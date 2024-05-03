В Архангельске можно искупаться, но в редких местах

В Архангельске и Приморском округе нет официально разрешённых мест для купания, но специалисты Роспотребнадзора определили безопасные пляжи. Подробная информация от издания «Регион 29»:

- В июне 2024 года Управление Роспотребнадзора по Архангельской области провело исследование воды и грунта (песка) в популярных местах неорганизованного отдыха на территории региона.

В Архангельске не соответствовали гигиеническим нормам пробы воды в реке Северная Двина в следующих местах:

в округе Варавино-Фактория, проспект Ленинградский от дома № 308 до улицы Заливной;

в Ломоносовском округе от улицы Парижской Коммуны до улицы Розы Люксембург (в районе улицы Урицкого);

в Октябрьском округе от улицы Свободы до улицы Логинова;

в Соломбальском округе в протоке Кузнечиха у автомобильного моста и в протоке Маймакса в районе 14-го лесозавода;

в Северном округе в протоке Кузнечиха от улицы Малиновского до улицы Великой Победы.

Также не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы песка (грунта), которые были отобраны в Ломоносовском округе на береговой полосе от улицы Парижской Коммуны до улицы Розы Люксембург (в районе улицы Урицкого), в Октябрьском округе на береговой полосе от улицы Свободы до улицы Логинова и в Соломбальском округе на береговой полосе протоки Маймакса в районе 14-го лесозавода рядом с Арктическим комплексным центром МЧС России.

Пробы песка (грунта) в указанных округах соответствуют гигиеническим нормам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям:

Варавино-Фактория: на береговой полосе реки Северная Двина,

от проспекта Ленинградского, дом № 308, до улицы Заливной;

Майская горка: на острове Краснофлотский, напротив микрорайона Варавино;

Соломбальский округ: на береговой полосе протоки Кузнечиха у автомобильного моста;

Северный округ: на береговой полосе протоки Кузнечиха от улицы Малиновского до улицы Великой Победы.

В Приморском округе были обнаружены нарушения гигиенических норм в пробах воды, взятых из различных водных объектов:

озера Лахта в посёлке Катунино;

озера Смердье в посёлке Беломорье;

реки Северная Двина в деревне Рикасиха;

реки Заостровка в деревне Нижнее Ладино;

озера Волохница в деревне Волохница.

Кроме того, на берегу озера Лахта в посёлке Катунино и реки Заостровка в деревне Нижнее Ладино были обнаружены нарушения гигиенических норм в пробах песка (грунта).

Пробы песка (грунта), взятые на берегу озера Смердье в посёлке Беломорье, на реке Северная Двина в деревне Рикасиха и на озере Волохница в деревне Волохница, соответствуют гигиеническим нормам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области настоятельно не рекомендует купаться в необорудованных местах для массового отдыха. Особенно это касается тех мест, где пробы воды, песка или грунта не соответствуют гигиеническим нормам. Купание в таких местах может быть опасно для вашего здоровья.