33% жителей Архангельска до сих пор манит заграница

39% жителей Архангельска считают лучшим вариантом отпуска отдых в России. 33% отдает предпочтение зарубежным поездкам (интересно, что, согласно статистике, равно столько же получают зарплату "в конвертах").



Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм, тогда как горожанки чуть чаще называют зарубежный.



Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 32%, отдых в России — 36%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 33%, а 43% — за внутренний туризм.



Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция.



В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха является Сочи и Адлер — 9%. Еще 9% предпочитают отдых дома. Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5% голосов, Байкал — 4%.



