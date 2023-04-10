Мужчины Архангельской области выбирают летний отдых на диване дома

Архангелогородки считают, что на это лето лучше запланировать поездку на море, их мужчины — за отпуск дома.

Рассуждая о том, где лучше всего будет отдыхать этим летом, каждый шестой назвал поездку на любое море (17%). 14% опрошенных думают, что лучше остаться дома. Каждый девятый считает оптимальным решением отдых на даче или в деревне (11%). Каждый десятый уверен, что лучше во время отпуска находиться в России.



За отпуск в Крыму — 4% респондентов. 3% голосов набрали курорты Краснодарского края. Также 3% за то, чтобы провести отпуск на речке или озере. Еще 3% — отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Такие традиционные для всех россиян заграничные направления как Турция и Египет выделены отдельно, они набрали 2 и 1% голосов соответственно.



2 из 100 опрошенных оказались трудоголиками: «Никаких отпусков! Только работа!»



По 2% назвали лучшим летним времяпрепровождением путешествие по городам родной страны и отшельничество («Там, где тихо. Подальше от людей»).



По 1% голосов у таких вариантов отдыха как поход в горы, путешествие на Байкал, в Дагестан, Абхазию и на азиатскую часть континента.



У женщин в приоритете — отдых на море или даче, у мужчин — дома.