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Митрополит Корнилий возложил цветы к мемориалу Победы

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 мая, в день 80-летия Великой Победы, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

    Архипастырь принял участие в церемонии вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, руководителями правоохранительных ведомств, военнослужащими Архангельского гарнизона и деятелями патриотических объединений. 


10 май 09:30 | : Будни / Верую

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