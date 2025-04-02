Митрополит Корнилий возложил цветы к мемориалу Победы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 мая, в день 80-летия Великой Победы, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

Архипастырь принял участие в церемонии вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, руководителями правоохранительных ведомств, военнослужащими Архангельского гарнизона и деятелями патриотических объединений.



