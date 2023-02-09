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Митрополит Корнилий возложил цветы к мемориалу воинской славы

итрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

     Архипастырь принял участие в церемонии вместе с председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, представителями правоохранительных ведомств, военнослужащими Архангельского гарнизона и деятелями патриотических объединений.

     Отметим, что праздник 23 февраля зародился в СССР, тогда он отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня День защитника Отечества стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. Он является символом мужества и доблести российского воинства. На протяжении многовековой истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право на существование Российского государства. Примером тому служат героизм русского солдата в годы Отечественной войны 1812 года, подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отвага и доблесть в Афганистане, самоотверженность на Северном Кавказе и в миротворческих операциях.

     Сегодня, продолжая победные традиции предков, военнослужащие российской армии с честью выполняют специальные задачи.

     В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве — торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата. 

24 февраль 09:10 | : Будни / Верую

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