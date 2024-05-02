Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий возложил цветы к монументу Победы

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в День Победы, 9 мая, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

    Архипастырь принял участие в церемонии вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, представителями правоохранительных ведомств, военнослужащими Архангельского гарнизона и деятелями патриотических объединений. 

10 май 09:12 | : Будни

Главные новости


Зажжем красиво! Новая политическая реальность России
Пасха в стихах архангельских поэтов прошлого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (102)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20