Митрополит Корнилий возложил цветы к монументу Победы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в День Победы, 9 мая, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

Архипастырь принял участие в церемонии вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, представителями правоохранительных ведомств, военнослужащими Архангельского гарнизона и деятелями патриотических объединений.