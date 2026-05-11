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Найдут и обезвредят. Архангельский УФСИН отмечает День кинолога

В УФСИН России по Архангельской области профессиональный праздник отмечают 169 специалистов-кинологов и 199 служебных собак. Кинолог - это не просто профессия, это особый вид искусства, требующий высокого профессионализма, невероятного терпения, мужества и искренней любви к животным. 

УФСИН России по Архангельской области является одним из самых крупных по численности кинологическим подразделением среди федеральных органов исполнительной власти в Поморье. Ежедневно на службу в учреждениях регионального УФСИН заступают 45 кинологов со своими хвостатыми помощниками. 

Специалисты-кинологи являются важнейшим звеном в поддержании правопорядка, безопасности и надежной охраны учреждений уголовно-исполнительной системы. Также  обеспечивают эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств при въезде и выезде с территории объектов УИС и при патрулировании внутренних и внешних запретных зон охраняемых объектов. Ещё одна важная задача, возложенная на четверолапых служивых, -  поиск и обнаружение наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ. Кинолог и служебная собака обязательно участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях, выполняют служебно-боевые задачи в составе оперативных групп при конвоировании лиц, осужденных к лишению свободы. 

Большое внимание в работе специалисты уделяют тренировкам. Вместе с пушистыми товарищами они регулярно отрабатывают нормативы, чтобы поддерживать подготовку на высоком уровне.

В УФСИН России по Архангельской области несут службу хвостатые разных пород. Для розыскного профиля наиболее способными являются немецкие, восточно-европейские и бельгийские овчарки (малинуа). В работе по поиску наркотиков и взрывчатке предпочтение отдается спаниелям, лабрадорам-ретриверам, немецким и бельгийским овчаркам, а также биглям. Эти породы хорошо поддаются дрессуре, быстро находят контакт с человеком, неприхотливы в быту и легко переносят походные условия.

Также с июля 2017 года в УФСИН России по Архангельской области работает племенной питомник служебного собаководства. Он обеспечивает щенками служебных пород кинологические подразделения регионального Управления и другие территориальные органы ФСИН России. 

 

21 июнь 10:30 | : Будни

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