Найдут и обезвредят. Архангельский УФСИН отмечает День кинолога

В УФСИН России по Архангельской области профессиональный праздник отмечают 169 специалистов-кинологов и 199 служебных собак. Кинолог - это не просто профессия, это особый вид искусства, требующий высокого профессионализма, невероятного терпения, мужества и искренней любви к животным.

УФСИН России по Архангельской области является одним из самых крупных по численности кинологическим подразделением среди федеральных органов исполнительной власти в Поморье. Ежедневно на службу в учреждениях регионального УФСИН заступают 45 кинологов со своими хвостатыми помощниками.

Специалисты-кинологи являются важнейшим звеном в поддержании правопорядка, безопасности и надежной охраны учреждений уголовно-исполнительной системы. Также обеспечивают эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств при въезде и выезде с территории объектов УИС и при патрулировании внутренних и внешних запретных зон охраняемых объектов. Ещё одна важная задача, возложенная на четверолапых служивых, - поиск и обнаружение наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ. Кинолог и служебная собака обязательно участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях, выполняют служебно-боевые задачи в составе оперативных групп при конвоировании лиц, осужденных к лишению свободы.

Большое внимание в работе специалисты уделяют тренировкам. Вместе с пушистыми товарищами они регулярно отрабатывают нормативы, чтобы поддерживать подготовку на высоком уровне.

В УФСИН России по Архангельской области несут службу хвостатые разных пород. Для розыскного профиля наиболее способными являются немецкие, восточно-европейские и бельгийские овчарки (малинуа). В работе по поиску наркотиков и взрывчатке предпочтение отдается спаниелям, лабрадорам-ретриверам, немецким и бельгийским овчаркам, а также биглям. Эти породы хорошо поддаются дрессуре, быстро находят контакт с человеком, неприхотливы в быту и легко переносят походные условия.

Также с июля 2017 года в УФСИН России по Архангельской области работает племенной питомник служебного собаководства. Он обеспечивает щенками служебных пород кинологические подразделения регионального Управления и другие территориальные органы ФСИН России.