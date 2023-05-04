В Архангельской области День кинолога отмечают 250 собак УФСИН

Сегодня отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы России. Поздравления принимают и кинологи УФСИН России по Архангельской области.

Этот праздник объявлен приказом ФСИН России в 2006 году. На сегодняшний день в составе кинологической службы архангельского УФСИН 15 подразделений. В них проходит службу более 190 сотрудников и порядка 250 служебных собак. Это немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры и спаниели. Более 50 специалистов-кинологов с четвероногими сослуживцами ежедневно заступают на службу для охраны учреждений, поиска и задержания преступников, обнаружения взрывчатых веществ и наркотических средств, поддержания порядка на режимных территориях и объектах.

Кроме этого при исправительной колонии №1 действует племенной питомник служебного собаководства. Здесь выращивают щенков для учреждений не только УИС Поморья, но и других регионов страны.

Только в этом году в питомнике появились на свет 11 пушистых малышей. В питомнике они живут до четырех месяцев. А уже с двух с ними проводится воспитательная дрессировка – щенки привыкают к кличке и ошейнику, учатся свободно двигаться на поводке, выполнять минимальные команды и преодолевать барьеры мини-площадки. С начала этого года уже 12 щенков отправились готовиться к службе в подразделениях Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей.