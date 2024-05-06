Кинологи архангельского УФСИН всегда на посту

Сегодня отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы России. В этом году данному подразделению исполняется 115 лет со дня его образования. В УФСИН России по Архангельской области профессиональный праздник отмечают 193 специалиста-кинолога и 245 служебных собак.

Уголовно-исполнительная система располагает одним из самых крупных по численности кинологическим подразделением среди федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Ежедневно на службу только в учреждениях регионального УФСИН заступают почти 50 кинологов со своими хвостатыми помощниками. Большое внимание в работе специалисты уделяют тренировкам. Вместе с четвероногими товарищами они регулярно отрабатывают нормативы, чтобы поддерживать уровень подготовки на высоком уровне.

Специалисты-кинологи обеспечивают эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств при въезде и выезде с территории объектов УИС, патрулирования внутренних и внешних запретных зон охраняемых объектов. Ещё одна важная задача, возложенная на четверолапых служивых, - поиск и обнаружение наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ. Кинолог и служебная собака обязательно участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях. Кроме того, они выполняют служебно-боевые задачи в составе оперативных групп при конвоировании лиц, осужденных к лишению свободы.

В архангельском УФСИН несут службу хвостатые разных пород. Для розыскного профиля наиболее способными являются немецкие, восточно-европейские и бельгийские овчарки (малинуа). В работе по поиску наркотиков предпочтение отдается спаниелям и лабрадорам ретриверам. Эти породы хорошо поддаются дрессуре, быстро находят контакт с человеком, неприхотливы в быту и легко переносят походные условия.

Также в УФСИН России по Архангельской области работает племенной питомник служебного собаководства. Сейчас здесь подрастает новое поколение будущих четвероногих напарников кинологов. Сейчас шести щенкам Забаве, Зарине, Золле, Зетте, Заре и Зои около трех недель, а пока их любимое занятие сытно покушать и поиграть вместе с мамой - немецкой овчаркой Барбарой. Но уже к 4 месяцам будущие хвостатые защитники заметно подрастут, окрепнут и отправятся постигать азы дрессировки и готовиться к несению службы в кинологические подразделения УФСИН России по Архангельской области и других территориальных органов ФСИН России.



