В Архангельске прошли соревнования служебных собак УФСИН

В столице Поморья завершились соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН России по Архангельской области. В течение трех дней на базе исправительных колоний № 1 (п. Пирсы, г. Архангельск) и № 7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск) определялись сильнейшие в личном и командном зачетах.

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 23 кинолога со своими четвероногими напарниками из 13 подразделений уголовно-исполнительной системы региона. Все участники, лучшие в своих учреждениях, соревновались в мастерстве владения как розыскными, так и специальными собаками по поиску наркотических средств.

Конкурсантам предстояло выполнить шесть нормативов, включающих в себя выбор искомой вещи по запаху помощника, обыск транспорта, поиск и обнаружение запрещенных веществ в помещении, багаже и на участке местности. Кроме того, кинологи вместе со своими питомцами преодолевали полосу препятствий и демонстрировали навыки поиска наркотических веществ в одежде человека, автобусе и автотранспорте. Розыскные собаки также показали свои умения в обыске местности, задержании, конвоировании и охране условного фигуранта.

По итогам упорной борьбы были определены победители. В личном зачете среди кинологов с патрульно-розыскной собакой победу одержал Хабиб Шаропов из СИЗО-1, серебро досталось Александру Кукину из ИК-14, а бронзу завоевала Елена Леонтьева из ИК-21 ОУХД. Среди кинологов со специальной собакой по поиску наркотических средств лучшим стал начальник кинологического отделения СИЗО-3 Александр Микуев, второе место заняла Марина Юхненко из ОБ УФСИН, а третьим стал Василий Посмага из ИК-4.

Переходящий кубок победителей в командном зачете завоевала команда сотрудников ИК-4 (г. Котлас). Второе место заняла сборная ИК-21 ОУХД, третье – команда ОБ УФСИН.

Победителей наградил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Сергей Шорников, отметив высокий уровень подготовки участников и важную роль кинологической службы в обеспечении безопасности и правопорядка в учреждениях УИС региона.

17 октябрь 12:32 | : Будни

