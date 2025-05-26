Кинологи архангельского УФСИН отмечают профессиональный праздник

В этот день на службу в учреждениях регионального УФСИН заступят 45 кинологов со служебными собаками. Специалисты-кинологи уголовно-исполнительной системы России обеспечивают усиление охраны объектов подведомственных учреждений, патрулируют внутренние и внешние запретных зоны охраняемых объектов, ведут поиск наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ, участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях. Кроме того, специалисты кинологи со служебными собаками выполняют служебно-боевые задачи в составе караулов по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Кинологи пенитенциарной системы способны превратить любого пса в настоящего друга, надежного защитника и незаменимого помощника. В архангельском УФСИН несут службу как собаки крупных пород: немецкие, восточно-европейские и бельгийские овчарки (малинуа), наиболее подходящие для розыскного профиля, хорошо поддающиеся дрессировке, стойко переносящие тяготы службы и высокие нагрузки, так и спаниели, лабрадоры-ретриверы, бигли. В обычной жизни они являются охотничьими, а в УФСИН применяются для поиска наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

После работы хвостатые служивые возвращаются на городки для содержания служебных собак, в УФСИН их 15. Городки оборудованы всем необходимым: вольерами, кормокухнями, ветеринарными пунктами, помещениями для помывки собак и кинодромами, где кинологи со своими питомцами постоянно повышают профессиональный уровень, оттачивая свои навыки на различных площадках.

Руководство УФСИН России по Архангельской области поздравляет с профессиональным праздником всех сотрудников кинологической службы и выражает слова благодарности за безупречную службу и высокие профессиональные результаты.



