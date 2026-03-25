Архангельский УФСИН пристраивает собак-пенсионеров

В УФСИН России по Архангельской области четырнадцать собак закончили свою службу в кинологических отделениях исправительных учреждений.

В течение восьми, а некоторые и 10 лет, они несли ответственную службу в различных подразделениях, проявляя профессионализм и преданность. Собаки благодаря своим наставникам были обучены специальному курсу дрессировки и откликались на все команды кинолога.

Восемь служебных собак уже нашли свой новый дом, большинство из них остались в семьях кинологов УФСИН. Они радуют хозяев, став им преданными напарниками. Еще шесть четвероногих пушистых - немецкая овчарка по кличке Полли, немецкая овчарка по кличке Барбара, немецкая овчарка по кличке Зоркинхоф Рига, бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Зарина, немецкая овчарка по кличке Анита, бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Хуго Хаус Зендер ищут своих друзей. Все питомцы привиты и прекрасно воспитаны, что делает их отличными компаньонами.

Более подробная информация с контактами имеется на официальном сайте УФСИН России по Архангельской области.