На волне качался буй. Будни Онежского побережья

Каждый такой исследовательский буй условно обозначает брошенную на берегу пластиковую бутылку. По GPS-данным прокладывается путь, который может проделать оставленный на побережье мусор. Это интерактивное исследование проводит команда проекта «Море волнуется» в партнёрстве с ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Задача — привлечь внимание жителей региона к проблеме загрязнения акватории бытовым мусором.

«Мы занимаемся не только мониторингом птиц и животных, в рамках этого проекта решили показать, как перемещается мусор в акватории Белого моря. Он встречается в самых неожиданных местах. В том числе и на труднодоступных пляжах Онежского полуострова. А начало пути этого мусора может быть на городских пляжах и любимых многими местах отдыха», — отметила Александра Яковлева, руководитель ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» во время запуска буя.

Первый буй запустили 14 июня Александра Яковлева, руководитель ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», и Илья Кузубов, руководитель общества защиты Ягринского бора (ОЗЯБ). Следом, 17 июня, в море отправился и второй радиомаяк. Его запустил заместитель директора по охране Парка Евгений Буторин.

Прямо сейчас, в режиме реального времени, вы можете наблюдать за путешествием буя на сайте национального парка «Онежское Поморье»: onpomorie.ru/tracking_b...

Эту онлайн-карту разработал технический специалист проекта Владислав Сидоров.

За движением буя следить увлекательно, словно это остросюжетное кино! И в нём уже есть свои положительные герои. Например, когда первый буй сел на мель в районе Солзы, его вернул в Парк житель Северодвинска Алексей. На каждом буе написано, что его выпустили в рамках исследования и что его нужно вернуть в Парк. На карте красной линией отмечено короткое, но яркое путешествие буя длиною в одну ночь. Скоро он отправится в путь вновь, и можно будет продолжить следить за его морскими приключениями.

В какую часть Белого моря унесёт каждый буй течениями, узнаем через несколько месяцев.