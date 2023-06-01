В Архангельской области ожидается прирост рыбы кумжи

Национальный парк «Онежское Поморье» совместно с Северными филиалами ВНИРО и ФГБУ «Главрыбвод» планирует осуществить проект по разведению кумжи для дальнейшего выпуска в реку Вежму на Онежском полуострове. На этой неделе сотрудники ВНИРО провели исследования на Вежме для того, чтобы понять, сколько рыбы можно будет выпустить в водоём.



Территория Онежского полуострова в границах Национального парка «Онежское Поморье» изобилует малыми реками, населёнными атлантическим лососем — сёмгой и кумжей. Кумжа наиболее многочисленна в реках, впадающих в Унскую губу Белого моря. Одна из рек даже носит название Кумжевая. Как отмечают представители Северного филиала ВНИРО, сохранение и увеличение запасов этого ценного вида является сегодня одной из приоритетных задач. Северный филиал ФГБУ «Главрыбвод» располагает маточным стадом кумжи и готов выпускать молодь этого вида. И сейчас представители рыбохозяйственной науки разрабатывают рекомендации по выпуску молоди в реки Онежского полуострова. Работа ведётся в рамках договора между Северным филиалом ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».



Как рассказал заместитель руководителя Северного филиала ВНИРО Игорь Студёнов, взятые в Вежме пробы зообентоса (беспозвоночных, которые населяют дно реки), позволяют говорить о том, что река может обеспечить для молоди кумжи хорошую кормовую базу. Он отметил, что количество выпущенной кумжи в водоём будет значительным. Однако, пока проводится подробный анализ полученных проб для формулировки точных рекомендаций.



Напомним, соглашение о сотрудничестве между Северным филиалом ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» также поможет решить вопрос регулирования вылова наваги на территории Унской губы и выяснить, необходимо ли сместить сроки нерестового запрета на ловлю наваги, потому что в последнее время нерест наблюдается в более ранние сроки. Национальный парк совместно с ВНИРО проведёт исследования для возможной корректировки сроков, а также оценит влияние любительского рыболовства на популяцию наваги в Унской губе.