Белое море. На волне качался буй...

Два дрейфующих буя-радиомаяка будут прокладывать маршрут перемещения мусора с пляжей до труднодоступных берегов Белого моря. Эти данные помогут представить пути попадания мусора в акваторию. Исследование проводится командой национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» в рамках экологического проекта «Море волнуется: загрязнение северных морей».

Цель проекта — исследовать антропогенную нагрузку на экосистемы Белого моря, предположить источники образования отходов и предложить способы уменьшить объёмы морского мусора. Буи помогут наглядно представить вариант перемещения бытового мусора в Белом море.

«Буй будет условно обозначать оставленную на берегу пластиковую бутылку, которую подхватило течение и несёт неведомо куда. В этот момент пластик уже становится инородной частью водно-прибрежной экосистемы, и вероятно, никогда её не покинет: будет дрейфовать и сильной волной прибъётся к какому-то труднодоступному пляжу, где будет лежать и медленно разлагаться на микропластик сотни лет. Через спутник мы  проследим перемещение буя и продемонстрируем, какой путь моет проделать оставленный на побережье мусор. Мы надеемся таким интерактивны исследованием привлечь внимание жителей региона к проблеме загрязнения акватории», — поясняет Алина Кравченко, руководитель проекта и пресс-секретарь Парка.

Буи подготовили сотрудники научной исследовательской лаборатории «Морские наблюдательные системы» им. С.В. Мотыжева в Севестополе. Команда учёных создают датчиковые системы для мониторинга окружающей среды.

«Нам пригодился опыт работы с низкоорбитальными спутниковыми группировками для передачи гидрометеорологической информации с использованием спутниковых терминалов и антенн нашей собственной разработки, которые применяются в автоматизированных буйковых станциях», — добавляет руководитель лаборатории Мария Стародуб.

Спутниковые GPS-трекеры для отслеживания буёв изготовила компания «Марлин-Юг». Похожая технология уже применялась для экологического мониторинга тюленей Белого моря. В 2023 году сотрудники национального парка «Онежское Поморье» и приглашённые эксперты прикрепляли к нерпам специальные датчики спутниковой телеметрии, чтобы оценить состояние популяции.

Сейчас буи направляются в Архангельск. В начале июня сотрудники национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» отправят их с пляжей, мусор с которых попадает в Белое море. Проект «Море волнуется: загрязнение северных морей». Реализуется при поддержке Президентского фонда природы.

05 май 15:24

