В Архангельской области открылась Школа орнитологии

Кенозерский национальный парк приглашает увлечённых птицами в орнитологическую школу. Лекции пройдут в октябре–апреле, также в курсе предусмотрены полевые выезды и практические занятия. Лучшие выпускники школы примут участие в учётах птиц на территории национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье».

 «Благодаря участию волонтёров нам впервые за 12 лет удастся наблюдать за миграцией птиц на всем протяжении Двинско-Онежского миграционного коридора в трёх стационарных точках, где пролетает до полумиллиона птиц», — отметил Альберт Брагин, начальник отдела изучения природных комплексов и объектов, координатор проекта «Крылья Белого моря» и создатель Школы экологической орнитологии «Птицы Севера».

 Занятия будут проходить очно в визит-центре Кенозерского национального парка в Архангельске с практическими выездами на территорию Парка. Все желающие, не попавшие в число участников школы, смогут посмотреть записи лекций на Rutube-канале «Природы и культура Кенозерья и «Онежского Поморья»: https://rutube.ru/channel/65176424/

 Лекции об экологии птиц проведут, в том числе эксперты Союза охраны птиц России, ведущих университетов и заповедной системы.

 Чтобы стать участником, заполните анкету до 12 октября (включительно): https://forms.yandex.ru/u/68da383684227c15b52c82cb
 В ней опишите свой опыт изучения птиц или наблюдения за птицами и интерес к орнитологической школе. Из всех заявок  отберут 25 участников очного курса. Отбор проведут до 17 октября.

 Станьте хранителем ключевых орнитологических территорий России вместе с «Птицами Севера»!

 Школа экологической орнитологии «Птицы Севера» организована в рамках проекта «Крылья Белого моря» АНО «Кенозерские берега» при поддержке Президентского фонда природы. ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» выступает в роли ведущего партнёра проекта.

30 сентябрь 08:13 | : Будни

