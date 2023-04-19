Архангельск узнал имена победителей конкурса "Воспитатель года"

Завершился традиционный городской конкурс «Воспитатель года», и сегодня названы имена победителей.



1 место – Наталья Цаплина, воспитатель детского сада № 159 «Золотая рыбка»



2 место – Анна Белая, музыкальный руководитель детского сада № 131 «Радуга»



3 место – Анна Гаврилова, воспитатель детского сада № 59 «Белоснежка»



Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев лично поздравил победителей и всех участников:

- Поздравляю финалистов и победителей этого престижного конкурса! Он проводится в Архангельске уже 30 лет и не теряет актуальность.



От имени архангелогородцев благодарю воспитателей, которые делятся своим опытом с другими педагогами, совершенствуют методику и внедряют новые практики. Ваш труд заслуживает глубокого уважения, он благодарный и благородный!



Церемония награждения состоялась на базе детского сада № 131. Этот садик был одним из участников проекта реновации третьих этажей. Сегодня заведующая Елена Геннадьевна Корякина организовала для гостей экскурсию по обновленному третьему этажу. Здесь размещаются группы, кабинеты для дополнительных занятий и настоящий театр – со сценой и зрительным залом, костюмерной, кассой и буфетом. Просто восторг!