Дмитрий Морев наградит луших педагогов Архангельска

Двадцать педагогов Архангельска получат премию главы города Дмитрия Морева. Его слово:

- Подписал распоряжение об итогах конкурса среди педагогических работников образовательных учреждений на присуждение премии главы городского округа «Город Архангельск».

Это наш ежегодный конкурс для поддержки педагогов за особые заслуги в профессиональной деятельности.

В этом году комиссия рассмотрела 41 заявку, что подтвердило высокую заинтересованность и актуальность конкурса. Благодарю участников за самоотдачу, любовь к профессии и детям!

Победителями конкурса стали:

- Екатерина Балашова- педагог Ломоносовского дома детского творчества;

- Ксения Беляева- старший воспитатель детского сада № 186 «Веснушка»;

- Ольга Воронцова- педагог Детского центра «Радуга»;

- Ирина Горячих- воспитатель детского сада № 7 «Семицветик»;

- Маргарита Дресвянникова- заместитель директора средней школы № 20 им. Героя Советского Союза П.М. Норицына;

- Даниела Дятлева- учитель начальных классов средней школы № 11 им. В.П. Цыганова;

- Татьяна Ежова- учитель русского языка и литературы средней школы № 36 им. Героя Советского Союза П.В. Усова;

- Елена Копалина- учитель-логопед детского сада № 140 «Творчество»;

- Ольга Крылова- учитель истории и обществознания средней школы № 1;

- Нина Митюгова- учитель информатики средней школы № 45;

- Людмила Пеньевская- воспитатель детского сада № 159 «Золотая рыбка»;

- Екатерина Пилипенко- учитель-логопед детского сада № 94 «Лесовичок»;

- Мария Подшивалова- социальный педагог средней школы № 23 имени А.С. Пушкина;

- Галина Попова- учитель-логопед детского сада № 91 «Речецветик»;

- Марина Порошина- учитель истории и обществознания средней школы № 4 им. Н.М. Рубцова;

- Светлана Смирнова- учитель начальных классов средней школы № 51 им. Ф.А. Абрамова;

- Галина Стопчинская- педагог-психолог детского сада № 112 «Гвоздичка»;

- Елена Черкасова- воспитатель детского сада № 77 «Морошка»;

- Светлана Чернакова- учитель физики гимназии № 6;

- Наталья Чугунова-Омелина- социальный педагог детского сада № 131 «Радуга».