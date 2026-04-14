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УФСИН Поморья ищет в своих сотрудниках Код народов

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса фоторабот «Код народов России». 

Мероприятие проводилось среди сотрудников, работников, ветеранов уголовно-исполнительной системы и членов их семей. Конкурс приурочен к Году единства народов России и его основная цель - это сохранение культурных традиций многонациональной страны, формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции. 

На суд жюри поступило 38 фоторабот по нескольким номинациям. Конкурсная комиссия оценивала снимки по следующим критериям: композиция кадра, художественный стиль, раскрытие темы, оригинальность идеи и качество исполнения, но главным стало умение автора передать «код» своей культуры. Присланные фотографии погрузили членов жюри в многообразие национальной культуры, быта и семейных ценностей. 

Фотоработы были представлены в нескольких номинациях. «Лица и поколения» продемонстрировала мудрость и тепло семейных уз и здесь жюри искало эмоции и характер. Первое место было присуждено Юлии Крюковой (СИЗО-3) за работу «Наша большая маленькая семья» - трогательный портрет, объединивший несколько поколений одной семьи.  Самая яркая «Живая традиция» должна была показать на снимках праздники, традиции, ценности и ремесла. В ней победу присудили Оксане Льдининой (ИК-29). Её фотография «В гостях у масленицы» буквально передает морозный воздух, запах вкусного чая и баранок. В номинации «Жизненный уклад» фотографы запечатлели быт народов России в деталях. Лучшей стала работа «Юный пахарь» Виктории Горловой (ИК-16). В номинации «Крупным планом» участвовали фотографии, фокусирующиеся на деталях национальной культуры. Лучшей здесь была признана работа Екатерины Агафоновой (УФСИН). Её снимок «Древние ювелирные украшения ручной работы», сделанный в селе Кубачи Республики Дагестан, позволяет рассмотреть филигранную работу мастеров. В номинации «Взгляд в будущее» лучшей стала работа «Символ надежды»  Наталии Шатеневской (ЦИТОВ). 

Все работы направлены в ФСИН России для участия в следующем этапе. Итоги конкурса фоторабот «Код народов России» подведут в августе. 

 

17 июнь 10:40 | : Будни

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