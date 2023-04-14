В колониях Архангельской области сидят песенные таланты

В УФСИН России по Архангельской области подведены итоги регионального этапа конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных "Калина красная".

Творческое мероприятие уже пройдет 20 раз, его инициаторами и организаторами являются Федеральная служба исполнения наказаний России, общероссийская общественная организация "Попечительский совет уголовно-исполнительной системы" и продюсерская компания "Союз Продакшн". Конкурс объединяет тех, кто находится в местах лишения свободы, но, не смотря на это, активно реализует свои творческие способности. Ежегодно на суд компетентного жюри много желающих представляют свои песенные номера. Среди участников бывают как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы.

Для оценки участников конкурса регионального этапа, в УФСИН были представлены видео с музыкальными постановками, которые признали лучшими в учреждениях УИС области. В этом году большая часть композиций - авторские, причем и слова, и музыка. В финал вышли три произведения, все они собственного сочинения, это песня "Синяя птица" осужденного ИК-1, песня "Русская рать" осужденной УКП при ИК-14 и песня "Брат" осужденного ИК-5.

Комиссия из всех представленных материалов выделила работу осужденной, отбывающей наказание на участке колонии-поселении при ИК-14. Песня была написана девушкой в учреждении и посвящена русским солдатам, защищающим свой народ. Конкурсная работа направлена во ФСИН России для участия в следующем этапе. Все присланные демострационные видеоматериалы прослушаются экспертами художественного совета. Финал "Калины Красной" будет подведен осенью этого года.

Стоит отметить, что у осуждённых есть возможность заниматься творчеством, постоянно совершенствовать свое мастерство, для этого в учреждениях УИС организованы кружки художественной самодеятельности.