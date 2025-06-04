Осужденные Поморья дали жару на Дельфийском чемпионате

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги второго (регионального) этапа IV Дельфийского чемпионата среди осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Данное мероприятие проводится ежегодно по инициативе ФСИН России при поддержке Национального Дельфийского совета России и стало уже традиционным. Творческое состязание организуется по нескольким разноплановым направлениям, это «Театр», «Художественное чтение», «Рисунок», «Живопись», «Эстрадное пение», «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Фотография», «Художественные ремесла», «Народные инструменты», «Журналистика», «Кулинария», «Дизайн одежды», «Парикмахерское искусство». Главная цель такого чемпионата - это раскрытие творческих способностей участников, их духовно-нравственного и эстетического воспитания посредством искусства, а также содействие в успешной социализации после выхода на свободу.

Принять участие в Дельфийском чемпионате могли все желающие вне зависимости от возраста. Осужденные Поморья пели, рисовали, фотографировали и пробовали себя в журналистике. В конкурсную комиссию были представлены видеоматериалы из большинства исправительных учреждений региона. Жюри выбрало лучшие работы, которые представят УФСИН России по Архангельской области в финале на федеральном уровне.

Самыми активными в этом году оказались подростки, отбывающие наказание в АВК, (п. Талаги, Приморский округ) и осужденные ИК-29 (п. Река Емца, Плесецкий округ). Они стали победителями сразу в нескольких номинациях.

В направлении «Художественное чтение» воспитанник АВК Андрей А., прочитавший произведение Сергея Есенина «Гой, ты Русь, моя родная», стал лучшим. Видеоролик воспитанника АВК Степана Ч. об открытии спортивно-массового мероприятия «Летняя спартакиада» в разделе «Тележурналистика» признали победителем. В номинации «Театр» актерская студия АВК с кукольной постановкой «Стойкий оловянный солдатик» удостоилась первого места.

В направлении «Фотография» равных не было осужденному ИК-29 Андрею О. Он представил сюжетные фотоработы, с которыми уверенно стал финалистом регионального этапа. Свои вокальные данные продемонстрировали участники музыкальной группы «Особый случай» из ИК- 29 в номинации «Ансамблевое пение» с авторской песней «Солдатик русский», которые и стали лучшими. В категории «Живопись» победу одержал осужденный ИК-29 Вячеслав Г.

Все работы уже направили в Пермский институт ФСИН России для участия в финальном этапе Дельфийского чемпионата, который пройдет в заочном формате.

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области очень важное значение уделяется творческому самовыражению осужденных и развитию различных видов искусства.