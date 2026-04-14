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Попал в ЧС - получи выходной

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые трудовые гарантии для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2026 № 620 утвердило порядок предоставления работникам дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы.

Документ разработан в целях реализации соответствующих изменений в Трудовой кодекс России. Новые нормы направлены на то, чтобы люди, столкнувшиеся с последствиями стихийных бедствий или техногенных аварий, могли оперативно решить бытовые вопросы и восстановить нормальные условия жизни без потери рабочего места.

Правом на дополнительные дни отдыха смогут воспользоваться сотрудники, которые фактически проживают в домах, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации или оказавшихся в ней, и в результате ЧС утратили имущество. Им полагается один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка, а также отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных дней.

«Правила регламентируют сроки обращения и предоставления гарантий: работник должен подать заявление не позднее пяти рабочих дней после возникновения ЧС. В свою очередь, работодатель обязан предоставить дополнительный выходной в течение 10 календарных дней, а отпуск без сохранения заработной платы — в течение 20 календарных дней, — поясняет руководитель Гострудинспекции в Арханегльской области и НАО Алексей Хоробров. — Важно отметить, что данные гарантии носят заявительный характер и предоставляются на основании документов, подтверждающих факт проживания в зоне ЧС и утрату имущества».

Гострудинспекция обращает внимание работодателей на необходимость заблаговременно ознакомиться с новыми правилами и внести соответствующие изменения в локальные акты. Соблюдение данных норм — не только требование закона, но и важный элемент социальной ответственности бизнеса перед сотрудниками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

16 июнь 12:43 | : Будни

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