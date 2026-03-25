Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Это май - весельчак

Гострудинспекция напоминает, что на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2025 года № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году» в мае 2026 года установлены нерабочие праздничные дни.

             При работе по пятидневной рабочей неделе образуются два периода продолжительного отдыха: с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая и с субботы 9 мая по понедельник 11 мая.

Первый блок выходных приурочен к Празднику Весны и Труда: 

1 мая (пятница) является нерабочим праздничным днём

2 и 3 мая (суббота и воскресенье) — обычные выходные дни. 

Второй период отдыха связан с Днём Победы:

9 мая  (суббота) — нерабочий праздничный день,

10 и 11 мая (воскресенье и понедельник) — выходные дни.

Между праздничными блоками предусмотрены пять рабочих дней — с 4 по 8 мая.

            Обращаем внимание, что 30 апреля 2026 года является предпраздничным рабочим днём, продолжительность которого в соответствии со статьёй 95 Трудового кодекса Российской Федерации сокращается на один час.

             Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Напоминаем, что в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной день. Если на выходной день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной день (от 0 часов до 24 часов). Работавший в выходной день вправе рассчитывать на предоставление другого дня отдыха — тогда работа в выходной день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.»

27 апрель 09:03 | : Будни

Архивы

Апрель 2026 (354)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20