Родственники военнослужащих-инвалидов получили право на отпуск в удобное время

5 июня 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 25.05.2026 № 153-ФЗ, расширяющий социальные гарантии для семей защитников Отечества. Теперь родители и дети военнослужащих, получивших инвалидность I или II группы в ходе боевых действий и не имеющих супругов, смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Закон вносит изменения в статью 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Ранее льготой по синхронизации времени отдыха пользовались только супруги военных. Теперь круг лиц, обладающих данным правом, существенно расширен, что позволит близким людям уделять больше времени поддержке и уходу за ветеранами.

«До вступления закона в силу настоять на том, чтобы уйти в отпуск одновременно с военнослужащим, могли только их жены или мужья. Теперь работодатель не сможет отказать в предоставлении отпуска в удобное время родителям и детям инвалида боевых действий I или II группы, который не состоит в браке. — Комментирует руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и НАО Алексей Хоробров. — Кроме того, если отпуск родственника по длительности превышает отпуск военнослужащего, на эту превышающую часть он сможет оформить отпуск без сохранения заработной платы».

Гострудинспекция напоминает работодателям о необходимости соблюдать новые законодательные нормы и предоставлять гарантии работникам, имеющим право на льготный порядок оформления отпусков.

Ознакомиться с текстом Федерального закона от 25.05.2026 № 153-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих"» можно на Официальном интернет-портале правовой информации по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202605250027.