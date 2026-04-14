19% архангелогородцев не видят альтернативы пластиковой посуде

81% архангелогородцев по-прежнему готов отказаться от пластиковой посуды: однозначно — 36%, еще 45% скорее согласны на экологичные альтернативы. За год число согласных отказаться от пластика убавилось на три процентных пункта.

Северяне готовы отказаться от пластика, но, как выяснилось, с его переработкой в стране все непросто, и экономически активные граждане замечают, что их потенциальные усилия по раздельному сбору мусора не имеют логического завершения в виде реальной переработки.



Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность (82 и 81% соответственно). При этом молодежь остается наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с ПЭТ-посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 75%.



19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды (4% — категорически, 15% — скорее не готовы). Их аргументы: «Альтернативу лучше пока не придумали. Нужно не отказываться от пластика, а придумать, как его перерабатывать»; «А вы готовы мыть посуду после шашлыков на даче?»; «Покупаем почти все в пластике — от этого не уйти».