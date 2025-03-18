Архангелогородцы психологически не готовы полностью отказаться от банкнот и монет

Даже в эпоху цифровых технологий архангелогородцы не спешат отказываться от банкнот и монет. Использовать только электронные платежи готовы лишь 16% опрошенных. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Лишь 16% архангелогородцев согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (76%) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам («Люблю звон монет и шелест купюр»), боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.

Мужчины немного чаще женщин готовы отказаться от наличности (17% против 15% соответственно). Наиболее лояльны к безналичным расчетам горожане в возрасте от 35 до 45 лет — они поддерживают эту идею активнее (17%), чем те, кто младше (12%), и те, кто старше (12%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще одобряют переход на электронные платежи (16%), чем те, кто зарабатывает меньше (14%).