Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы психологически не готовы полностью отказаться от банкнот и монет

Даже в эпоху цифровых технологий архангелогородцы не спешат отказываться от банкнот и монет. Использовать только электронные платежи готовы лишь 16% опрошенных. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Лишь 16% архангелогородцев согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (76%) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам («Люблю звон монет и шелест купюр»), боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.

Мужчины немного чаще женщин готовы отказаться от наличности (17% против 15% соответственно). Наиболее лояльны к безналичным расчетам горожане в возрасте от 35 до 45 лет — они поддерживают эту идею активнее (17%), чем те, кто младше (12%), и те, кто старше (12%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще одобряют переход на электронные платежи (16%), чем те, кто зарабатывает меньше (14%).

 

03 май 09:34 | : Будни

Главные новости


Сессия АрхГорДумы: Дела победные
В ритме Цоя. Ограбление по-лоховски в фильме "Кончится лето"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (14)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20