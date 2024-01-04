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Архангелогородцы готовы к тотальному отказу от пластиковой посуды

Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Согласно исследованию, проведенному SuperJob, 45% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет: 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% — скорее готовы.

 Только 4% архангелогородцев точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 11% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.

 Все больше северян готовы отказаться от пластиковых стаканов, тарелок и приборов. В 2018 году 70% опрошенных были готовы к такому шагу, а сейчас их доля выросла до 85%.

(фото с https://www.tvc.ru

01 июль 08:00 | : Будни

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