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Архангельская молодежь готова отказаться от пластика

C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки, но уже сейчас подавляющее большинство архангелогородцев (84%) могло бы отказаться от пластиковой посуды: 42% однозначно готовы к этому шагу, а ещё столько же скорее готовы.

 Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластиковой посуды (90% против 79% соответственно). Среди архангельской молодежи до 35 лет 87% готовы перейти на экологичные альтернативы.

 16% населения Поморья  пока сопротивляются изменениям: 3% категорически против и 13% скорее не готовы к отказу. Их главные аргументы — удобство и экономическая доступность: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!»

 Тем не менее, тренд на осознанное потребление растёт: если в 2018 году только 70% опрошенных были готовы отказаться от пластика, то сейчас их доля достигла 84%.

14 июль 07:59 | : Будни

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