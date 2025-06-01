Архангельская молодежь готова отказаться от пластика

C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки, но уже сейчас подавляющее большинство архангелогородцев (84%) могло бы отказаться от пластиковой посуды: 42% однозначно готовы к этому шагу, а ещё столько же скорее готовы.



Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластиковой посуды (90% против 79% соответственно). Среди архангельской молодежи до 35 лет 87% готовы перейти на экологичные альтернативы.



16% населения Поморья пока сопротивляются изменениям: 3% категорически против и 13% скорее не готовы к отказу. Их главные аргументы — удобство и экономическая доступность: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!»



Тем не менее, тренд на осознанное потребление растёт: если в 2018 году только 70% опрошенных были готовы отказаться от пластика, то сейчас их доля достигла 84%.