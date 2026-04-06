Юные архангелогородцы получили паспорта

Сегодня одним из важных событий в программе празднования Дня России стала торжественная церемония вручения паспортов юным жителям региона.

Мероприятие прошло на центральной сцене праздника на Красной пристани в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», организованной при поддержке «Движения Первых».

Свой главный в жизни документ получили более двадцати юных северян, достигших высоких показателей в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности, приехавшие из разных районов и округов области.

Первый паспорт гражданина Российской Федерации ребятам вручили заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области подполковник полиции Михаил Анисимов, заместитель председателя Правительства Архангельской области Иван Дементьев и глава городского округа «город Архангельск» Дмитрий Морев.

– Получение паспорта гражданина Российской Федерации – важное событие в жизни каждого человека. Очень радостно, что оно проходит в такой торжественной обстановке. Надеюсь, этот день запомнится ребятам на всю жизнь, – отметил Михаил Анисимов.

Поддержать юных граждан нашей страны в столь волнительный день пришли их родители, близкие и друзья.

– Меня переполняют эмоции. Это очень ответственно – получить паспорт в День России. Очень рад, что меня сегодня поддерживают мама и все мои родные, – признался ученик Заостровской средней школы Ян Веревкин.

На мероприятии также вручили диплом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» Максиму Титову за совершение мужественного поступка, который помог сохранить жизнь человеку.



