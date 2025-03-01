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В Архангельской области азербайджанец стал гражданином России за боевые заслуги

В Архангельской области начальник межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Мирный подполковник полиции Артём Глинский принял Присягу у 36-летнего Джамиля Алиева, уроженца Азербайджанской Республики, а начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Татьяна Коротеева вручила ему паспорт гражданина Российской Федерации.

Джамиль Алиев проживает в Смоленске. В декабре 2024 года, подписывая контракт с Министерством Обороны Российской Федерации, он обратился в Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области с заявлением о приёме в российское гражданство.

21 января 2025 года было вынесено положительно решение, однако оформить паспорт военнослужащий не успел, так как уже находился в зоне специальной военной операции.

В феврале этого года мужчина был ранен и направлен для лечения и реабилитации в госпиталь города Мирного Архангельской области. Узнав о ситуации бойца, сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России по ЗАТО г. Мирный связались со смоленскими коллегами и собрали необходимый пакет документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

После выздоровления Джамиль Алиев вернётся на службу уже как гражданин нашей страны.

 

21 март 17:22 | : Политика

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