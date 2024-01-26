Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске Год семьи начался с вручения паспортов

Глава города Игорь Арсентьев:

- В Северодвинске дали старт мероприятиям, посвященным Году семьи. Начали с важного и немного волнительного события для каждого гражданина нашей страны – вручения паспортов.

Свои первые документы сегодня получили 36 юных северодвинцев. Вместе с паспортами ребятам вручил и главный документ нашей страны – Конституцию Российской Федерации. Здорово, что школьников пришли поддержать родители и близкие люди.

 С гордостью вручил награды и людям, которые берегут семейные ценности и длительное время трудятся, формируют для наших детей модель крепкой семьи. Северодвинские педагоги отмечены ведомственными, региональными и городскими наградами.

21 февраль 08:50 | : Политика

Главные новости


Их и кошки любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин АКТУАЛЬНЫЙ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (226)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20