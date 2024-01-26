В Северодвинске Год семьи начался с вручения паспортов

Глава города Игорь Арсентьев:

- В Северодвинске дали старт мероприятиям, посвященным Году семьи. Начали с важного и немного волнительного события для каждого гражданина нашей страны – вручения паспортов.

Свои первые документы сегодня получили 36 юных северодвинцев. Вместе с паспортами ребятам вручил и главный документ нашей страны – Конституцию Российской Федерации. Здорово, что школьников пришли поддержать родители и близкие люди.



С гордостью вручил награды и людям, которые берегут семейные ценности и длительное время трудятся, формируют для наших детей модель крепкой семьи. Северодвинские педагоги отмечены ведомственными, региональными и городскими наградами.