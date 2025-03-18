Население Поморья прибавилось тремя бывшими иностранцами

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области состоялась церемония принятия Присяги гражданина Российской Федерации иностранцами из Германии, Казахстана и Украины.

«Среди них – Надежда Константиновна Гайфиятулина, ей 84 года. Она родилась в станице неподалеку от Грозного в 1940 году. Будучи ребенком, испытала все ужасы войны. В 1973 году вместе с мужем и двумя детьми переехала в Казахстан работать на нефтяных промыслах. Сын и дочь выросли, разъехались. В 2020 году супруг Надежды Константиновны умер. Дочь более 35 лет живет в Северодвинске и уговорила маму переехать в Россию. Сначала женщина получила вид на жительство, а в середине марта этого года подала документы на вступление в гражданство Российской Федерации. Спустя месяц ее пригласили в Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области. Поддержать Надежду Константиновну в столь волнительный для нее день пришли дочь и племянница», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Я так довольна. Вы знаете, будто домой вернулась», – сказала Надежда Гайфиятулина.

Начальник Управления по вопросам миграции регионального УМВД России полковник полиции Елена Дементьева вручила женщине паспорт гражданина Российской Федерации.

«Вместе с Надеждой Гайфиятулиной Присягу гражданина Российской Федерации принесли Руслан Летавин из Германии и Наталья с Украины. Руслан участвовал в Государственной программе по переселению соотечественников, а Наталья приехала в Россию в 2024 году и получила вид на жительство», – сообщила Ирина Волк.