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Дмитрий Морев: "Встречаемся на Красной пристани"

- Дорогие архангелогородцы, поздравляю вас с Днём России! 

 Для каждого из нас Россия - не просто страна на карте. Это наша общая судьба, история, культура, родная природа и, конечно, наши родные и друзья. 

 Архангельск - колыбель российского флота, город первого морского порта. Мы гордимся предками и продолжаем их дело: развиваем производство, растим детей, помогаем бойцам на передовой, делаем город уютнее и сильнее. 

 Искренняя любовь к Родине живет в наших повседневных делах и общей ответственности за свою землю. 

 Приглашаю всех разделить праздник вместе! Сегодня в полдень встречаемся на Красной пристани. Наше единство - вот что делает нас по-настоящему сильными. 

 С праздником, дорогие архангелогородцы!

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев

12 июнь 10:30 | : Будни

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