Дмитрий Морев: "Встречаемся на Красной пристани"

- Дорогие архангелогородцы, поздравляю вас с Днём России!
Для каждого из нас Россия - не просто страна на карте. Это наша общая судьба, история, культура, родная природа и, конечно, наши родные и друзья.
Архангельск - колыбель российского флота, город первого морского порта. Мы гордимся предками и продолжаем их дело: развиваем производство, растим детей, помогаем бойцам на передовой, делаем город уютнее и сильнее.
Искренняя любовь к Родине живет в наших повседневных делах и общей ответственности за свою землю.
Приглашаю всех разделить праздник вместе! Сегодня в полдень встречаемся на Красной пристани. Наше единство - вот что делает нас по-настоящему сильными.
С праздником, дорогие архангелогородцы!
Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев