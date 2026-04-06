Дмитрий Морев: "Встречаемся на Красной пристани"

- Дорогие архангелогородцы, поздравляю вас с Днём России!

Для каждого из нас Россия - не просто страна на карте. Это наша общая судьба, история, культура, родная природа и, конечно, наши родные и друзья.

Архангельск - колыбель российского флота, город первого морского порта. Мы гордимся предками и продолжаем их дело: развиваем производство, растим детей, помогаем бойцам на передовой, делаем город уютнее и сильнее.

Искренняя любовь к Родине живет в наших повседневных делах и общей ответственности за свою землю.

Приглашаю всех разделить праздник вместе! Сегодня в полдень встречаемся на Красной пристани. Наше единство - вот что делает нас по-настоящему сильными.

С праздником, дорогие архангелогородцы!

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев