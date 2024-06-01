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Дмитрий Морев: "Архангелогородцы - настоящие хозяева города"

Сегодня столица Поморья отмечает 440-летие. Архангельск был основан в 1584 году по указу царя Ивана IV. Город-порт во все времена подтверждал свое высокое предназначение – быть форпостом России на Севере, стоять на защите интересов страны, стать хранителем традиций и местом новых открытий. 

 Глава Архангельска Дмитрий Морев в своем поздравительном адресе обратился ко всем горожанам:

 - Примите самые сердечные поздравления с юбилеем города Архангельска! 440 лет архангелогородцы шаг за шагом, открытие за открытием создают город, которым гордится вся Россия. Главное богатство Архангельска – его жители, которые наполняют город на Двине характером, делами и своей любовью.

Сегодня Архангельск полон сил и энергии, и в этом заслуга каждого нашего современника, который трудится, учится, участвует в благоустройстве, общественной жизни, воспитании детей и внуков.

Дорогие архангелогородцы, оставайтесь и впредь настоящими хозяевами своего города – трудолюбивыми, заботливыми и любящими! Крепкого вам здоровья, праздничного настроения и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

 

30 июнь 09:30 | : Будни

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